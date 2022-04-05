***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2022 10:37
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2022
Tescil Tarihi
04.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2022 / 10552
Açıklamalar
Şirketimizin 23 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz bağımsız denetiminin 2022 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 4 Nisan 2022 tarihinde tescil edilerek, 5 Nisan 2022 tarih ve 10552 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015746
BIST
12:252.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 20,26
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
12:2514,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0399
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7206
En Düşük
14,6627
12:2516,1719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0568
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
12:25912,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 912,78
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler12:25
|ULUSE
|150,70
|14.713.930
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.377.283
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|AKMGY
|54,90
|6.549.537
|% 8,61
|
|IDEAS
|22,62
|29.176.961
|% 7,51
|
|LIDER
|19,20
|482.744.422
|% -6,34
|
|GRNYO
|2,40
|2.535.615
|% -4,00
|
|ENSRI
|16,22
|29.549.868
|% -3,28
|
|CEOEM
|12,77
|18.614.525
|% -3,18
|
|GARFA
|12,83
|1.217.734
|% -3,17
|
|THYAO
|34,48
|1.840.987.374
|% 3,05
|
|GARAN
|12,57
|1.641.884.430
|% -0,48
|
|KRDMD
|16,01
|1.627.360.662
|% 1,01
|
|SISE
|16,75
|1.565.953.908
|% 2,95
|
|ASELS
|25,76
|1.128.125.811
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|556.043.814
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,58
|582.620.407
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,25
|758.498.520
|% 0,95
|
|KARSN
|5,83
|820.441.657
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,81
|1.072.328.673
|% 1,17
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7143
|14,7185
|% 0,27
|
|Euro
|16,1629
|16,1719
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,2803
|19,3770
|% 0,41
|
|Frank
|15,8358
|15,9312
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9121
|3,9317
|% 0,25
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,79
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|16,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|11,48
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|5,55
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,74
|