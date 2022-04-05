Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.04.2022 10:37
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

[]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2022
Tescil Tarihi
04.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2022 / 10552
Açıklamalar

Şirketimizin 23 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz bağımsız denetiminin 2022 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 4 Nisan 2022 tarihinde tescil edilerek, 5 Nisan 2022 tarih ve 10552 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015746


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:252.332
Değişim :  0,88% |  20,26
Açılış :  2.317  
Önceki Kapanış :  2.311  
En Yüksek
2.335 En Düşük
2.313
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 150,70 14.713.930 % 10,00  
ARMDA 85,90 2.377.283 % 9,99  
EKIZ 7,02 351.491 % 9,86  
AKMGY 54,90 6.549.537 % 8,61  
IDEAS 22,62 29.176.961 % 7,51  
daha fazla
12:25 Alış Satış %  
Dolar 14,7143 14,7185 % 0,27  
Euro 16,1629 16,1719 % 0,35  
Sterlin 19,2803 19,3770 % 0,41  
Frank 15,8358 15,9312 % 0,31  
Riyal 3,9121 3,9317 % 0,25  
daha fazla
12:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.930 -2,79  
Altın Gr. 913 913 0,22  
Cumhuriyet 6.051 6.143 16,00  
Tam 6.019 6.169 11,48  
Yarım 2.909 2.984 5,55  
Çeyrek 1.459 1.492 2,78  
Gümüş.Ons 24,64 24,67 0,11  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 0,08  
B. Petrol 109 109 1,74  
Seans Raporu 12:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru