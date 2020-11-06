***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.11.2020 17:01
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Taksim Ofis Lamartine Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
5.11.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Şehitmuhtar Mahallesi, 11 Pafta, 408 ada, 24 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886688
BIST
16:531.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,89
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:538,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1557
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5717
En Düşük
8,4044
16:5310,1855
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,2212
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1911
En Düşük
9,9273
16:53539,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 12,39
|Açılış
|: 539,94
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,05
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:53
|MARKA
|4,62
|26.179.096
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.104.102
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.841.010
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,47
|1.443.534.911
|% 4,52
|
|GARAN
|6,96
|1.413.877.364
|% 0,00
|
|TSKB
|2,22
|794.382.570
|% 4,72
|
|SISE
|6,56
|651.064.964
|% -1,06
|
|FENER
|35,94
|549.506.822
|% 4,60
|
|KRDMD
|3,47
|1.443.534.911
|% 4,52
|
|TSKB
|2,22
|794.382.570
|% 4,72
|
|SKBNK
|1,88
|461.204.595
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,31
|501.658.387
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,79
|380.541.894
|% 0,56
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5674
|8,5717
|% 1,85
|
|Euro
|10,1787
|10,1855
|% 2,22
|
|Sterlin
|11,2236
|11,2799
|% 1,76
|
|Frank
|9,4906
|9,5478
|% 2,42
|
|Riyal
|2,2774
|2,2888
|% 1,81
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,21
|
|Altın Gr.
|539
|539
|11,47
|
|Cumhuriyet
|3.563
|3.617
|91,00
|
|Tam
|3.548
|3.639
|92,93
|
|Yarım
|1.715
|1.760
|44,95
|
|Çeyrek
|860
|880
|22,48
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,19
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|-0,80
|
Seans Raporu
16:53
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17:06BRISA
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Yüzde 4.15 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 365, 240 adet işlem
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17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SISE, DOHOL
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17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, KRDMD, EREGL
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17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 87 artarak (% 0.37 ) 1, 062