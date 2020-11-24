***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.11.2020 14:09
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
24.11.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 7301 ada, 1 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889742
BIST
16:551.316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:557,9763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0890
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:559,4519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1139
|Açılış
|: 9,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:55463,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,13
|Açılış
|: 463,50
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:53
|EGEEN
|1.712,70
|308.171.748
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.680.967
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.631.046
|% 9,99
|
|ERBOS
|33,26
|99.267.919
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,02
|4.351.806.483
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,11
|2.915.375.602
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,94
|2.086.171.583
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,62
|1.659.772.547
|% -7,22
|
|THYAO
|11,84
|1.460.616.356
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,11
|2.915.375.602
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,94
|2.086.171.583
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|4.351.806.483
|% -0,55
|
|TSKB
|2,58
|955.330.976
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,51
|561.625.213
|% 2,03
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9793
|7,9837
|% 1,22
|
|Euro
|9,4608
|9,4681
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,5843
|10,6374
|% 1,07
|
|Frank
|8,6972
|8,7496
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1179
|2,1285
|% 1,01
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-30,26
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.072
|3.151
|-84,15
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-40,71
|
|Çeyrek
|745
|762
|-20,35
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,65
|46,65
|0,61
|