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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

14.12.2020 16:50



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Levent Arsalar Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
14.12.2020
Açıklamalar

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, 916 ada, 572 Parsel, Rumelihisarı Mahallesi 916 ada, 630-631 Parseller ve Rumelihisarı Mahallesi 1779 ada 629 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893043


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Altın Ons 1.826 1.827 -12,72  
Altın Gr. 462 462 -1,96  
Cumhuriyet 3.063 3.109 -22,00  
Tam 3.053 3.130 -20,09  
Yarım 1.476 1.514 -9,72  
Çeyrek 740 757 -4,86  
Gümüş.Ons 23,95 23,99 0,01  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,02  
B. Petrol 50,50 50,50 0,52  
Seans Raporu 16:36
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