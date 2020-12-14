***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.12.2020 16:50
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Levent Arsalar Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
14.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, 916 ada, 572 Parsel, Rumelihisarı Mahallesi 916 ada, 630-631 Parseller ve Rumelihisarı Mahallesi 1779 ada 629 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893043
BIST
16:381.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 21,17
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.394
En Düşük
1.378
16:387,8745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
16:389,5823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0789
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
16:38462,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,56
|Açılış
|: 462,24
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler16:36
|VERTU
|10,67
|28.190.048
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|349.490.976
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|349.490.976
|% 9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BERA
|19,76
|210.636.597
|% -9,52
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|SISE
|7,36
|1.978.322.433
|% 1,80
|
|PETKM
|4,95
|1.810.878.343
|% 3,34
|
|GARAN
|9,75
|1.810.444.905
|% 2,31
|
|THYAO
|12,66
|1.673.925.346
|% 2,01
|
|KRVGD
|16,17
|1.571.069.730
|% 1,63
|
|PETKM
|4,95
|1.810.878.343
|% 3,34
|
|ODAS
|3,97
|1.237.126.657
|% 8,77
|
|YKBNK
|3,09
|857.319.912
|% 3,00
|
|SISE
|7,36
|1.978.322.433
|% 1,80
|
|IHLAS
|1,39
|327.498.472
|% 7,75
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8675
|7,8723
|% 0,39
|
|Euro
|9,5738
|9,5803
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,5207
|10,5734
|% 1,73
|
|Frank
|8,8454
|8,8987
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0920
|2,1025
|% 0,36
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-12,72
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.109
|-22,00
|
|Tam
|3.053
|3.130
|-20,09
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-9,72
|
|Çeyrek
|740
|757
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,50
|50,50
|0,52
|
Seans Raporu
16:36
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16:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TSKB, KOZAL