***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.12.2020 16:52
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İş Kule Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
14.12.2020
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 ada, 63 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893047
BIST
16:381.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 21,43
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.394
En Düşük
1.378
16:387,8745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
16:389,5823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0789
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
16:38461,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,83
|Açılış
|: 461,97
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler16:38
|VERTU
|10,67
|28.190.048
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|350.102.768
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|350.102.768
|% 9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BERA
|19,72
|211.177.053
|% -9,71
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|SISE
|7,35
|1.979.493.889
|% 1,66
|
|PETKM
|4,92
|1.842.817.688
|% 2,71
|
|GARAN
|9,74
|1.814.300.709
|% 2,20
|
|THYAO
|12,68
|1.687.319.554
|% 2,18
|
|KRVGD
|16,19
|1.574.058.987
|% 1,76
|
|PETKM
|4,92
|1.842.817.688
|% 2,71
|
|ODAS
|3,95
|1.249.196.357
|% 8,22
|
|YKBNK
|3,08
|857.721.640
|% 2,67
|
|SISE
|7,35
|1.979.493.889
|% 1,66
|
|IHLAS
|1,39
|332.772.189
|% 7,75
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8704
|7,8745
|% 0,41
|
|Euro
|9,5773
|9,5823
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,5190
|10,5718
|% 1,72
|
|Frank
|8,8470
|8,9003
|% 0,72
|
|Riyal
|2,0919
|2,1024
|% 0,35
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-11,43
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-17,00
|
|Tam
|3.053
|3.130
|-20,09
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-9,72
|
|Çeyrek
|740
|757
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|50,69
|50,69
|0,71
|
Seans Raporu
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