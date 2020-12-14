***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.12.2020 16:54
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Taksim Ofis Lamartine Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
14.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Şehitmuhtar Mahallesi, 11 Pafta, 408 ada, 24 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893049
BIST
16:511.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 21,44
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.394
En Düşük
1.378
16:517,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
16:519,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0569
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
16:51462,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,35
|Açılış
|: 462,45
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler16:51
|VERTU
|10,67
|28.224.213
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|351.796.079
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|351.796.079
|% 9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BERA
|19,68
|216.913.942
|% -9,89
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,91
|1.998.024.006
|% 2,51
|
|SISE
|7,36
|1.990.514.345
|% 1,80
|
|GARAN
|9,74
|1.840.881.178
|% 2,20
|
|THYAO
|12,64
|1.706.712.053
|% 1,85
|
|KRVGD
|16,12
|1.583.667.036
|% 1,32
|
|PETKM
|4,91
|1.998.024.006
|% 2,51
|
|ODAS
|3,93
|1.266.774.506
|% 7,67
|
|YKBNK
|3,09
|862.112.300
|% 3,00
|
|SISE
|7,36
|1.990.514.345
|% 1,80
|
|KRDMD
|5,35
|1.294.944.647
|% 0,38
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8472
|7,8511
|% 0,11
|
|Euro
|9,5487
|9,5603
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,5212
|10,5740
|% 1,74
|
|Frank
|8,8477
|8,9010
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0917
|2,1022
|% 0,34
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-11,68
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-17,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|-22,77
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|-11,01
|
|Çeyrek
|740
|756
|-5,51
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|50,66
|50,66
|0,68
|
Seans Raporu
16:51
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17:01LOGO
Yüzde 6.87 oranında artışla 121.30 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 853 adet işlem
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17:00SELEC
Yüzde 8.53 oranında artışla 16.66 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 509, 389 adet işlem
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16:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, DOHOL, TUPRS
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16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 55 artarak (% 1.58 ) 1, 255
-
16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, UMPAS, MZHLD, SAFKR, OZKGY, EPLAS, SNKRN, SEKFK, UZERB, OZKGY