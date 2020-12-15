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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

15.12.2020 09:54



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tuzla Arsası Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
14.12.2020
Açıklamalar

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 17 pafta, 6408 No'lu Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893146


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