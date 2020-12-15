***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.12.2020 09:54
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tuzla Arsası Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
14.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 17 pafta, 6408 No'lu Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893146
BIST
11:321.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
11:327,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8259
11:329,5303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0124
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
11:32465,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,76
|Açılış
|: 465,51
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
465,77
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler11:30
|INTEM
|22,66
|2.244.994
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|817.800
|% 9,98
|
|MZHLD
|25,20
|836.917
|% 9,95
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|18,07
|49.174.008
|% -8,09
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|SNPAM
|22,46
|2.513.178
|% -7,57
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|GARAN
|9,72
|644.562.282
|% 0,62
|
|HALKB
|5,58
|623.467.931
|% 4,30
|
|PETKM
|4,97
|587.142.903
|% 2,47
|
|ODAS
|4,00
|560.174.147
|% -0,25
|
|KRDMD
|5,37
|508.424.657
|% -1,10
|
|ODAS
|4,00
|560.174.147
|% -0,25
|
|PETKM
|4,97
|587.142.903
|% 2,47
|
|IHLAS
|1,32
|154.956.957
|% -5,04
|
|HALKB
|5,58
|623.467.931
|% 4,30
|
|KRDMD
|5,37
|508.424.657
|% -1,10
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8472
|7,8501
|% -0,01
|
|Euro
|9,5271
|9,5330
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,4199
|10,4722
|% -0,14
|
|Frank
|8,8133
|8,8664
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0859
|2,0964
|% -0,05
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|14,37
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|49,81
|49,81
|-0,48
|
Seans Raporu
11:30
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11:45
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11:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 96 artarak (% 0.16 ) 1, 254
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11:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, YAPRK, SNKRN, UZERB, IZTAR, IDGYO, PAMEL, MZHLD, UMPAS, INTEM
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11:45
KERVN, MZHLD, SANKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında