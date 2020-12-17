***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
17.12.2020 16:53
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Çekmeköy/Ömerli Arsası Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
17.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 115 ada, 5 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893673
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7135
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0891
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7098
18:059,4650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0455
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4570
18:05470,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,66
|Açılış
|: 470,50
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.715.228
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.490
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.149.618
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.187.846
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.157.603.893
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.075.318.063
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.738.805.307
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.274.419.905
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|836.725.695
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|764.152.086
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|821.399.586
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.274.419.905
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|468.729.333
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.572.004
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7098
|7,7135
|% -1,14
|
|Euro
|9,4540
|9,4650
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,4670
|10,5195
|% -0,31
|
|Frank
|8,7076
|8,7600
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0539
|2,0642
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|27,26
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,09
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,50
|