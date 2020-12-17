***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
17.12.2020 17:28
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Maslak Ofis Binası Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
17.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M.Ayazağa Mahallesi, 10 ada, 2 Pafta, 10 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893686
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7123
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0903
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7044
18:059,4548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0557
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4440
18:05469,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,27
|Açılış
|: 469,11
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.935
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7036
|7,7099
|% -1,19
|
|Euro
|9,4399
|9,4499
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,4476
|10,5000
|% -0,49
|
|Frank
|8,7022
|8,7547
|% -0,85
|
|Riyal
|2,0505
|2,0608
|% -1,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|27,76
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,06
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|0,32
|