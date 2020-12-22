***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
22.12.2020 11:21
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Marmara Park AVM Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
21.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 21 ada, 102-103-110 Parseller'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894196
BIST
13:071.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 18,64
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.405
En Düşük
1.392
13:077,6358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6220
13:079,3317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0196
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3141
13:07460,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,81
|Açılış
|: 460,10
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,95
BIST En Aktif Hisseler13:07
|CLEBI
|143,00
|93.796.704
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|122.456.740
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.482.501
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,62
|320.947
|% 9,98
|
|EMNIS
|31,08
|544.118
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,14
|359.078.710
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|493.160
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|313.958
|% -10,00
|
|RAYSG
|16,44
|19.693.692
|% -8,77
|
|KARTN
|2.500,00
|267.831.774
|% -7,62
|
|GARAN
|9,90
|929.167.879
|% 1,33
|
|THYAO
|12,53
|925.609.071
|% 2,54
|
|ODAS
|4,08
|610.378.947
|% -0,73
|
|TSKB
|1,86
|529.756.490
|% -2,11
|
|KRDMD
|5,29
|508.195.060
|% 2,32
|
|TSKB
|1,86
|529.756.490
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,15
|327.832.428
|% 1,90
|
|ODAS
|4,08
|610.378.947
|% -0,73
|
|ALBRK
|2,09
|234.039.939
|% 1,95
|
|PETKM
|4,84
|503.281.349
|% 2,11
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6283
|7,6358
|% -0,07
|
|Euro
|9,3210
|9,3317
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,1892
|10,2402
|% -0,56
|
|Frank
|8,5740
|8,6257
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0281
|2,0382
|% -0,11
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-0,78
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.093
|-35,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|-35,59
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|-17,22
|
|Çeyrek
|735
|752
|-8,60
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,14
|50,14
|-0,77
|