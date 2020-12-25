***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.12.2020 09:46
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İş Kuleleri Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
23.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 81 pafta, 1420 ada, 1 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894867
BIST
10:451.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.435
En Düşük
1.429
10:457,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,5937
En Düşük
7,5602
10:459,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,2581
En Düşük
9,2218
10:45458,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,14
|Açılış
|: 458,50
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
458,81
En Düşük
457,09
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KARTN
|94,05
|29.357.250
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|18.053.630
|% 10,00
|
|BALAT
|8,03
|112.420
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|58.938
|% 10,00
|
|DARDL
|35,24
|1.725.456
|% 9,99
|
|BRYAT
|558,30
|38.907.118
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|86.008.806
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|636.430
|% -9,97
|
|KAPLM
|27,04
|126.304
|% -8,96
|
|EMKEL
|6,00
|9.825.433
|% -8,68
|
|GUBRF
|65,05
|686.259.955
|% 4,16
|
|KOZAL
|92,85
|563.124.499
|% 1,59
|
|KOZAA
|15,68
|348.428.077
|% -0,51
|
|SISE
|7,24
|280.540.191
|% 1,12
|
|ECILC
|8,34
|260.601.201
|% 5,17
|
|SISE
|7,24
|280.540.191
|% 1,12
|
|ODAS
|3,90
|140.628.382
|% -1,52
|
|TSKB
|1,84
|60.252.801
|% -0,54
|
|ECILC
|8,34
|260.601.201
|% 5,17
|
|SKBNK
|1,49
|46.209.231
|% -0,67
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5833
|7,5891
|% 0,35
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2556
|10,3070
|% 0,44
|
|Frank
|8,4910
|8,5422
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0146
|2,0247
|% 0,21
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|