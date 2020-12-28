***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2020 16:12
ATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Topkapı İnistanbul Projesi Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
25.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2905 ada, 17 No'lu Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895184
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4225
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -0,1638
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4047
18:059,0797
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -0,1623
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0401
18:05447,96
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -10,63
|Açılış
|: 447,96
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4133
|7,4225
|% -2,16
|
|Euro
|9,0571
|9,0797
|% -1,76
|
|Sterlin
|9,9275
|9,9773
|% -3,13
|
|Frank
|8,2963
|8,3462
|% -2,19
|
|Riyal
|1,9690
|1,9788
|% -2,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|2,14
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,63
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|-0,10
|