***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiTuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi28.12.2020Açıklamalarİstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 7301 ada, 1 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895185BIST