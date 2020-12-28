***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2020 16:14
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
28.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 7301 ada, 1 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895185
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4242
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -0,1621
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4047
18:059,0735
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -0,1685
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0401
18:05448,35
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -10,24
|Açılış
|: 448,35
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4103
|7,4242
|% -2,14
|
|Euro
|9,0468
|9,0735
|% -1,82
|
|Sterlin
|9,9353
|9,9851
|% -3,05
|
|Frank
|8,3017
|8,3517
|% -2,12
|
|Riyal
|1,9697
|1,9796
|% -2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|2,57
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,63
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,28
|51,28
|-0,06
|