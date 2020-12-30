***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 10:11
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Ege Perla Projesi Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
29.12.2020
Açıklamalar
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 296 pafta, 3324 ada, 106 No'lu Parsel'de yer alan bağımsız bölümlere ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895544
BIST
13:001.476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,82
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:007,3485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0469
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:009,0120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0467
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:00443,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,69
|Açılış
|: 443,06
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler12:58
|TGSAS
|11,56
|113.892.391
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.764.335
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.147.895
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.262.360
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.138.368
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,20
|10.085.575
|% -9,45
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|102.366
|% -4,35
|
|CELHA
|18,79
|1.073.395
|% -4,28
|
|INVEO
|47,10
|39.852.332
|% -3,88
|
|ASELS
|18,63
|1.664.544.241
|% 4,08
|
|GUBRF
|82,80
|1.654.783.216
|% 8,31
|
|HALKB
|5,68
|1.180.265.759
|% 4,80
|
|GARAN
|10,24
|1.126.630.134
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,75
|956.780.346
|% 2,15
|
|HALKB
|5,68
|1.180.265.759
|% 4,80
|
|VAKBN
|4,75
|956.780.346
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|722.675.799
|% 3,38
|
|EKGYO
|2,18
|363.212.885
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,08
|449.242.437
|% 0,65
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3396
|7,3447
|% -0,69
|
|Euro
|8,9959
|9,0293
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,9321
|9,9819
|% -0,18
|
|Frank
|8,2616
|8,3114
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9496
|1,9594
|% -0,74
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,43
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-13,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-11,26
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-5,45
|
|Çeyrek
|708
|724
|-2,72
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,28
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|0,31
|