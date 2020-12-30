***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 17:12
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İş Kuleleri Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
30.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 81 pafta, 1420 ada, 1 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895704
BIST
17:021.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:027,3712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:029,0560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:02446,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,57
|Açılış
|: 446,14
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|135.522.881
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.583.956
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|24.268.952
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.916.072
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,05
|16.546.833
|% -8,00
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|PKENT
|830,10
|624.216
|% -6,14
|
|BURVA
|49,70
|6.967.596
|% -6,05
|
|OSMEN
|31,68
|3.539.327
|% -5,38
|
|GUBRF
|83,30
|3.000.921.247
|% 8,96
|
|ASELS
|18,38
|2.233.567.802
|% 2,68
|
|GARAN
|10,24
|1.547.164.046
|% 2,20
|
|KOZAL
|97,25
|1.539.265.142
|% 2,10
|
|HALKB
|5,64
|1.385.925.753
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|687.297.959
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.385.925.753
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,73
|1.118.110.585
|% 1,72
|
|ODAS
|3,98
|872.150.628
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,83
|1.145.948.044
|% 3,19
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3672
|7,3712
|% -0,33
|
|Euro
|9,0355
|9,0560
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,9968
|10,0469
|% 0,47
|
|Frank
|8,3180
|8,3681
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,35
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|5,77
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.002
|12,00
|
|Tam
|2.944
|3.019
|13,68
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|6,62
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,19
|
Seans Raporu
17:02
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17:11
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17:11XU050
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRONT, INTEM, UTPYA, TKNSA, KSTUR, EPLAS, SILVR, ARZUM, VKING, VANGD
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17:11
CLEBI, DOCO, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:11
IDEAS, RHEAG, INVEO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında