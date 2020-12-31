***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2020 11:11
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Ege Perla Projesi Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
30.12.2020
Açıklamalar
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 296 pafta, 3324 ada, 106 No'lu Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895969
BIST
15:291.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,31
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:297,4325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0493
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:299,1205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0564
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:29452,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,01
|Açılış
|: 452,47
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:27
|MAALT
|111,10
|41.351.191
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|76.280.522
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.204.458.194
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.470.838.695
|% 2,44
|
|ARZUM
|24,62
|1.204.458.194
|% -9,95
|
|SISE
|7,34
|1.195.259.059
|% 0,82
|
|GARAN
|10,32
|857.436.149
|% -0,48
|
|ZOREN
|2,82
|606.002.679
|% 4,44
|
|ZOREN
|2,82
|606.002.679
|% 4,44
|
|SISE
|7,34
|1.195.259.059
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,14
|284.029.651
|% -0,47
|
|ISGYO
|2,51
|273.238.621
|% 8,66
|
|TSKB
|1,79
|197.992.540
|% -0,56
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4270
|7,4330
|% 0,67
|
|Euro
|9,1135
|9,1243
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,1101
|10,1608
|% 0,86
|
|Frank
|8,3911
|8,4416
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9728
|1,9827
|% 0,54
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,55
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.987
|3.065
|44,35
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|21,45
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,72
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|-0,51
|
Seans Raporu
15:27
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15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 24 kaybederek (% -0.26 ) 1, 638
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15:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, ARZUM, SISE
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15:37XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 16, 807.00 milyon TL de
-
15:35BRSAN
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 969, 554 adet işlem
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15:34NUHCM
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 878, 794 adet işlem