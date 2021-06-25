***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.06.2021 15:34
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kanyon AVM Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
23.06.2021
Açıklamalar
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 303 pafta, 1946 ada, 136 Parsel'de yer alan bağımsız bölümlere ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944144
BIST
16:461.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,85
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:468,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7194
En Düşük
8,6753
16:4610,4422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0363
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4425
En Düşük
10,3652
16:46500,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,81
|Açılış
|: 500,86
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,92
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ALKA
|16,50
|4.857.760
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.171.237
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.629.703
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.153.059
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.480.738
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.547.553
|% -9,86
|
|BERA
|12,95
|157.166.919
|% -8,09
|
|VAKFN
|11,88
|340.519.346
|% -7,04
|
|THYAO
|14,39
|544.563.833
|% -1,51
|
|KRDMD
|6,84
|516.720.097
|% 1,94
|
|GARAN
|8,32
|436.667.968
|% -0,24
|
|FENER
|39,50
|346.357.781
|% 1,80
|
|VAKFN
|11,88
|340.519.346
|% -7,04
|
|EKGYO
|2,10
|289.425.646
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,22
|218.534.145
|% -1,33
|
|KRDMD
|6,84
|516.720.097
|% 1,94
|
|GARAN
|8,32
|436.667.968
|% -0,24
|
|PETKM
|5,45
|279.473.885
|% 0,18
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7142
|8,7194
|% 0,12
|
|Euro
|10,4360
|10,4422
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,0718
|12,1324
|% -0,15
|
|Frank
|9,4754
|9,5324
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3146
|2,3262
|% -0,03
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|11,82
|
|Altın Gr.
|500
|500
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|2,78
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|1,35
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|0,16
|