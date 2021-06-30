***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2021Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAltunizade Projesi Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi29.06.2021Açıklamalar29.06.2021 tarihinde açıkladığımız İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Bölgesi, 725 Ada, 169 Parsel Değerleme Raporu'nun 20. sayfasındaki konut ve dükkan tiplerine göre dağılım tablosu düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945146BIST