***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.06.2021 17:03
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Altunizade Projesi Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
29.06.2021
Açıklamalar
29.06.2021 tarihinde açıkladığımız İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Bölgesi, 725 Ada, 169 Parsel Değerleme Raporu'nun 20. sayfasındaki konut ve dükkan tiplerine göre dağılım tablosu düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945146
BIST
16:551.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,44
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:558,6795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0544
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:5510,3125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0851
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:55490,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,39
|Açılış
|: 490,17
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:55
|FADE
|22,44
|60.185.603
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.751
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|186.474.242
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.078.572
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.595.539
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|35,98
|6.702.467
|% -7,79
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,34
|1.058.133.794
|% 1,09
|
|THYAO
|13,46
|686.962.760
|% 0,52
|
|KUTPO
|61,15
|633.049.932
|% 2,34
|
|SASA
|27,46
|376.113.876
|% -2,90
|
|AKBNK
|5,32
|361.732.971
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|286.246.047
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,17
|303.824.957
|% 0,46
|
|GARAN
|8,34
|1.058.133.794
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|361.732.971
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|69.113.897
|% 0,00
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6776
|8,6795
|% -0,62
|
|Euro
|10,3068
|10,3125
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,9525
|12,0125
|% -0,83
|
|Frank
|9,3417
|9,3980
|% -1,06
|
|Riyal
|2,3040
|2,3155
|% -0,76
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,06
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|-12,00
|
|Tam
|3.232
|3.313
|-13,78
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|-6,67
|
|Çeyrek
|783
|801
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,44
|