***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.11.2021 10:42
eriği
Taksim Ofis Lamartine Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
10.11.2021
Açıklamalar
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Şehitmuhtar Mahallesi, 11 Pafta, 408 ada, 24 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976983
BIST
11:081.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 16,68
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.641
En Düşük
1.621
11:089,9488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1073
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
9,9488
En Düşük
9,8289
11:0811,4122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1143
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
11,4319
En Düşük
11,2896
11:08592,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 6,15
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler11:08
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,85
|15.468.189
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|62.729.074
|% 9,76
|
|DOAS
|41,06
|74.877.968
|% 8,74
|
|OZRDN
|8,34
|15.962.874
|% 8,31
|
|KZBGY
|35,56
|65.022.086
|% -9,97
|
|BASGZ
|17,42
|143.573.850
|% -9,32
|
|VAKFN
|6,45
|25.160.613
|% -4,87
|
|IZFAS
|6,37
|1.314.565
|% -4,78
|
|TURGG
|139,20
|11.281.608
|% -3,73
|
|PETKM
|7,56
|1.277.324.457
|% 4,28
|
|GARAN
|10,72
|413.889.148
|% -0,09
|
|THYAO
|18,25
|393.663.033
|% 0,66
|
|EREGL
|19,60
|360.037.945
|% 1,29
|
|KRDMD
|7,45
|341.015.357
|% 1,92
|
|PETKM
|7,56
|1.277.324.457
|% 4,28
|
|ADESE
|1,35
|62.729.074
|% 9,76
|
|TSPOR
|6,78
|318.330.118
|% 4,31
|
|KRDMD
|7,45
|341.015.357
|% 1,92
|
|TSKB
|1,63
|73.539.763
|% 1,87
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9434
|9,9488
|% 1,09
|
|Euro
|11,4039
|11,4122
|% 1,01
|
|Sterlin
|13,2523
|13,3187
|% 0,72
|
|Frank
|10,7527
|10,8174
|% 0,75
|
|Riyal
|2,6392
|2,6525
|% 0,87
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|4,20
|
|Altın Gr.
|593
|593
|6,50
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,96
|7,97
|0,16
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,11
|
Seans Raporu
11:08
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