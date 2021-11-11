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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

11.11.2021 10:42
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İş Kule Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
10.11.2021
Açıklamalar

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 Ada, 63 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976984


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 102,30 11.668.133 % 10,00  
DOAS 41,52 101.873.647 % 9,96  
OYLUM 8,85 15.705.794 % 9,94  
ADESE 1,35 63.838.794 % 9,76  
OZRDN 8,33 19.316.932 % 8,18  
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12:16 Alış Satış %  
Dolar 9,9355 9,9403 % 1,00  
Euro 11,4010 11,4095 % 0,99  
Sterlin 13,2655 13,3321 % 0,82  
Frank 10,7610 10,8258 % 0,83  
Riyal 2,6429 2,6561 % 1,01  
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12:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 8,61  
Altın Gr. 597 597 10,84  
Cumhuriyet 3.940 3.999 68,00  
Tam 3.923 4.022 69,17  
Yarım 1.896 1.945 33,46  
Çeyrek 951 973 16,73  
Gümüş.Ons 24,96 24,98 0,28  
Gümüş Gr. 8,00 8,01 0,20  
B. Petrol 82,69 82,69 0,05  
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