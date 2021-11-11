***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.11.2021 10:42
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İş Kule Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
10.11.2021
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 Ada, 63 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976984
BIST
12:171.633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
12:179,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1001
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
12:1711,4096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1117
|Açılış
|: 11,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
12:17595,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 8,72
|Açılış
|: 595,06
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler12:16
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|101.873.647
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.705.794
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|63.838.794
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,33
|19.316.932
|% 8,18
|
|BASGZ
|17,29
|186.996.220
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|76.696.590
|% -9,97
|
|RALYH
|7,41
|65.107.512
|% -7,03
|
|TURGG
|137,00
|13.716.945
|% -5,26
|
|VAKFN
|6,43
|34.532.552
|% -5,16
|
|PETKM
|7,65
|2.585.946.883
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|1.053.633.826
|% -1,21
|
|THYAO
|18,15
|620.115.673
|% 0,11
|
|SISE
|9,61
|563.601.222
|% 0,42
|
|EREGL
|19,55
|493.843.620
|% 1,03
|
|PETKM
|7,65
|2.585.946.883
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|1.053.633.826
|% -1,21
|
|YKBNK
|3,10
|262.288.809
|% -0,96
|
|TSKB
|1,62
|108.956.605
|% 1,25
|
|TSPOR
|6,80
|445.899.067
|% 4,62
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9355
|9,9403
|% 1,00
|
|Euro
|11,4010
|11,4095
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,2655
|13,3321
|% 0,82
|
|Frank
|10,7610
|10,8258
|% 0,83
|
|Riyal
|2,6429
|2,6561
|% 1,01
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,61
|
|Altın Gr.
|597
|597
|10,84
|
|Cumhuriyet
|3.940
|3.999
|68,00
|
|Tam
|3.923
|4.022
|69,17
|
|Yarım
|1.896
|1.945
|33,46
|
|Çeyrek
|951
|973
|16,73
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,01
|0,20
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|0,05
|