***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
01.12.2021 16:01
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İş Kule Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
01.12.2021
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 Ada, 63 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980476
BIST
17:221.855
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 44,93
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:2213,2082
En Yüksek
|Değişim
|: -3,39%
|| -0,4629
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:2215,0821
En Yüksek
|Değişim
|: -2,86%
|| -0,4444
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:22765,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -13,24
|Açılış
|: 763,81
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:20
|BURCE
|26,40
|16.776.809
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.969.856
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,64
|3.337.668.617
|% 1,93
|
|THYAO
|18,70
|2.923.126.806
|% 8,59
|
|SISE
|12,95
|2.248.002.998
|% 3,19
|
|SASA
|45,12
|2.175.470.962
|% 3,96
|
|ASELS
|21,94
|1.988.355.644
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,29
|989.428.996
|% 3,79
|
|GARAN
|11,64
|3.337.668.617
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,29
|602.422.160
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|341.957.406
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,85
|1.550.190.530
|% 3,51
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2555
|13,2934
|% -2,76
|
|Euro
|15,0495
|15,0960
|% -2,77
|
|Sterlin
|17,7939
|17,8831
|% -1,82
|
|Frank
|14,5016
|14,5890
|% -2,21
|
|Riyal
|3,5546
|3,5724
|% -2,14
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|16,67
|
|Altın Gr.
|766
|767
|-12,22
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.042
|5.174
|85,37
|
|Yarım
|2.437
|2.503
|41,29
|
|Çeyrek
|1.222
|1.251
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|1,70
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:32MEGAP
Yüzde 8.99 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 026, 761 adet işlem
-
17:32MEGAP
Yüzde 8.99 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 026, 761 adet işlem
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 17 artarak (% 2.69 ) 1, 995
-
17:30MEGAP
Yüzde 8.64 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 872, 852 adet işlem
-
17:30MEGAP
Yüzde 8.64 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 872, 852 adet işlem