***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara İş Kule Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi01.12.2021AçıklamalarAnkara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 Ada, 63 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980476BIST