***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.12.2021 15:29
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Maslak Ofis Binası Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
10.12.2021
Açıklamalar
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M.Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, 10 Ada, 10 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982662
BIST
17:122.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:1213,8840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0968
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:1215,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0879
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:12796,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 9,22
|Açılış
|: 796,46
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:10
|HEDEF
|5,39
|76.595.257
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.919.074
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|15.148.802
|% 9,95
|
|EDATA
|16,53
|88.814.697
|% 9,91
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,44
|4.865.728.099
|% 2,00
|
|KRDMD
|10,79
|2.886.652.229
|% 2,76
|
|PETKM
|9,10
|2.503.517.894
|% 1,79
|
|SISE
|15,65
|2.328.470.197
|% 1,62
|
|ASELS
|24,60
|1.510.920.460
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,52
|1.111.299.359
|% -0,40
|
|PETKM
|9,10
|2.503.517.894
|% 1,79
|
|KRDMD
|10,79
|2.886.652.229
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,55
|839.309.603
|% -1,66
|
|TSKB
|1,59
|369.829.547
|% -2,45
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8800
|13,8829
|% 0,69
|
|Euro
|15,6592
|15,6859
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,2829
|18,3746
|% 0,59
|
|Frank
|14,9612
|15,0513
|% 0,62
|
|Riyal
|3,6869
|3,7054
|% 0,61
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,98
|
|Altın Gr.
|796
|796
|8,81
|
|Cumhuriyet
|5.277
|5.357
|63,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|58,75
|
|Yarım
|2.536
|2.603
|28,42
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|14,21
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,13
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,96
|