***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
20.12.2021 17:44
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kartal 400 No'lu Parsel Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
20.12.2021
Açıklamalar
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10047 Ada, 400 No'lu Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. Söz konusu parsel, 20.12.2021 tarihli, ISGY-2109143 no.lu "Manzara Adalar, 65 Adet Bağımsız Bölüm Kartal/İstanbul" Değerleme Raporunda yer alan taşınmazların bütünleyici parçası olup, üzerinde trafo beyanı bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984775
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0510,9438
En Yüksek
|Değişim
|: -10,22%
|| -1,2461
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,6162
En Yüksek
|Değişim
|: -8,84%
|| -1,2239
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05643,28
En Yüksek
|Değişim
|: -9,11%
|| -64,51
|Açılış
|: 643,28
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8263
|10,9438
|% -10,22
|
|Euro
|12,2153
|12,6162
|% -8,84
|
|Sterlin
|14,7901
|14,8643
|% -9,01
|
|Frank
|11,9995
|12,0718
|% -9,22
|
|Riyal
|2,9359
|2,9506
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|4,71
|
|Altın Gr.
|648
|648
|-59,41
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,14
|8,15
|-0,81
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
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