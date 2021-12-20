***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşREEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKartal 400 No'lu Parsel Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi20.12.2021Açıklamalarİstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10047 Ada, 400 No'lu Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. Söz konusu parsel, 20.12.2021 tarihli, ISGY-2109143 no.lu "Manzara Adalar, 65 Adet Bağımsız Bölüm Kartal/İstanbul" Değerleme Raporunda yer alan taşınmazların bütünleyici parçası olup, üzerinde trafo beyanı bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984775BIST