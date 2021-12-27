***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2021 09:44
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Ege Perla Projesi Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
24.12.2021
Açıklamalar
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 3324 Ada, 106 No'lu Parsel'de bulunan bağımsız bölümlere ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986268
BIST
09:551.902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,07
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.902
En Düşük
1.899
09:5511,1665
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1751
|Açılış
|: 11,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0500
|
11,5777
En Düşük
10,7605
09:5512,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1763
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
14,1284
En Düşük
12,1851
09:55666,98
En Yüksek
|Değişim
|: 4,49%
|| 28,65
|Açılış
|: 666,98
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ULKER
|18,09
|37.810.940
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,48
|26.101.274
|% 0,00
|
|USAK
|1,60
|19.765.955
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,84
|38.996.447
|% 0,00
|
|QUAGR
|12,11
|30.061.037
|% 0,00
|
|ULKER
|18,09
|37.810.940
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,48
|26.101.274
|% 0,00
|
|USAK
|1,60
|19.765.955
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,84
|38.996.447
|% 0,00
|
|QUAGR
|12,11
|30.061.037
|% 0,00
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 0,00
|
|EREGL
|28,38
|2.492.179.283
|% 0,00
|
|THYAO
|21,12
|1.950.639.251
|% 0,00
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% 0,00
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,53
|749.346.001
|% 0,00
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|373.668.840
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,43
|1.580.886.402
|% 0,00
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0542
|11,1665
|% 1,59
|
|Euro
|12,5620
|12,6158
|% 1,42
|
|Sterlin
|12,4325
|12,5074
|% 4,38
|
|Frank
|667,7490
|667,9000
|% 4,63
|
|Riyal
|
|
|%
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|3,93
|
|Altın Gr.
|669
|669
|31,08
|
|Cumhuriyet
|4.455
|4.522
|-212,00
|
|Tam
|4.436
|4.553
|64,33
|
|Yarım
|2.144
|2.202
|31,12
|
|Çeyrek
|1.075
|1.101
|15,55
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,46
|0,33
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,27
|