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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

27.12.2021 09:44
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Ege Perla Projesi Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
24.12.2021
Açıklamalar

İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 3324 Ada, 106 No'lu Parsel'de bulunan bağımsız bölümlere ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986268


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULKER 18,09 37.810.940 % 0,00  
ZRGYO 2,48 26.101.274 % 0,00  
USAK 1,60 19.765.955 % 0,00  
TSPOR 6,84 38.996.447 % 0,00  
QUAGR 12,11 30.061.037 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 11,0542 11,1665 % 1,59  
Euro 12,5620 12,6158 % 1,42  
Sterlin 12,4325 12,5074 % 4,38  
Frank 667,7490 667,9000 % 4,63  
Riyal  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 3,93  
Altın Gr. 669 669 31,08  
Cumhuriyet 4.455 4.522 -212,00  
Tam 4.436 4.553 64,33  
Yarım 2.144 2.202 31,12  
Çeyrek 1.075 1.101 15,55  
Gümüş.Ons 22,75 22,78 -0,21  
Gümüş Gr. 8,44 8,46 0,33  
B. Petrol 75,52 75,52 -0,27  
Seans Raporu 09:55
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