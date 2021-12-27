***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2021 09:46
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İş Kuleleri Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
24.12.2021
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 1420 ada, 1 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986269
BIST
11:311.925
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 33,26
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
11:3111,3804
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 0,3890
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
11:3112,8858
En Yüksek
|Değişim
|: 3,59%
|| 0,4463
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
11:31660,83
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 22,50
|Açılış
|: 660,83
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ISKPL
|5,39
|36.501.864
|% 10,00
|
|SMART
|5,63
|3.279.831
|% 9,96
|
|ADEL
|29,64
|3.602.017
|% 9,94
|
|BAGFS
|17,28
|5.928.686
|% 9,37
|
|RALYH
|14,49
|299.016
|% 9,36
|
|DOBUR
|64,80
|704.311
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,22
|105.890
|% -9,80
|
|RODRG
|17,51
|2.180.163
|% -7,79
|
|UZERB
|32,90
|90.804
|% -7,27
|
|SONME
|31,00
|351.757
|% -6,06
|
|THYAO
|21,10
|784.149.386
|% -0,09
|
|GARAN
|11,77
|733.501.215
|% 0,43
|
|EREGL
|29,00
|665.983.935
|% 2,18
|
|SASA
|50,05
|628.966.378
|% 5,15
|
|SISE
|13,92
|616.798.951
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,62
|407.935.154
|% 2,55
|
|EKGYO
|2,23
|144.286.513
|% 0,45
|
|GARAN
|11,77
|733.501.215
|% 0,43
|
|KRDMD
|9,71
|447.750.779
|% 2,97
|
|DOHOL
|2,85
|131.365.511
|% 0,71
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3687
|11,3835
|% 3,57
|
|Euro
|12,8672
|12,9054
|% 3,75
|
|Sterlin
|15,2439
|15,3204
|% 3,71
|
|Frank
|12,3510
|12,4254
|% 3,70
|
|Riyal
|3,0269
|3,0420
|% 3,72
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,62
|
|Altın Gr.
|662
|662
|23,96
|
|Cumhuriyet
|4.455
|4.522
|-212,00
|
|Tam
|4.436
|4.553
|64,33
|
|Yarım
|2.144
|2.202
|31,12
|
|Çeyrek
|1.075
|1.101
|15,55
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,35
|8,36
|0,23
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-0,13
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:44MIATK
Yüzde 7.17 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 835, 792 adet işlem
-
11:43XU100
Endeks 1, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 9, 884.00 milyon TL de
-
11:43ISKPL
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 861, 846 adet işlem
-
11:42GSDDE
Yüzde 4.99 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 891, 707 adet işlem
-
11:41GUBRF
Yüzde 6.71 oranında artışla 81.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 661, 472 adet işlem