***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
20.12.2022 23:34
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Taksim Ofis Lamartine Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
19.12.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Şehitmuhtar Mahallesi, 408 Ada, 24 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088696
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6821
En Düşük
18,6247
18:0019,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0502
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8906
En Düşük
19,7252
18:001.090,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 18,89
|Açılış
|: 1.090,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.092,52
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6395
|18,6683
|% 0,10
|
|Euro
|19,8119
|19,8330
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,6285
|22,7420
|% 0,22
|
|Frank
|20,0571
|20,1779
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9458
|4,9706
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|31,25
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|18,84
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.336
|7.397
|107,00
|
|Yarım
|3.564
|3.616
|52,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.808
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|1,24
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,49
|0,72
|
|B. Petrol
|79,81
|79,81
|0,01
|
Seans Raporu
18:00
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Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem