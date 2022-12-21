***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
21.12.2022 12:11
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İş Kule Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
20/12/2022
Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 Ada, 63 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088930
BIST
17:275.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 25,13
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
17:2718,6706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
17:2719,8138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
17:271.091,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.091,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler17:25
|KONYA
|3.356,10
|345.008.021
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|644.008.389
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.724.749
|% 10,00
|
|BFREN
|4.062,00
|117.287.541
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.507.633
|% 9,99
|
|ARASE
|203,40
|262.263.087
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,08
|12.920.040
|% -9,33
|
|ITTFH
|3,76
|201.657.546
|% -8,29
|
|RYSAS
|23,18
|71.183.105
|% -7,28
|
|MAKTK
|6,45
|130.353.459
|% -6,66
|
|KRDMD
|18,88
|7.210.170.357
|% 3,68
|
|THYAO
|144,00
|6.106.635.971
|% -1,30
|
|AKBNK
|19,89
|5.230.466.047
|% -0,55
|
|ASELS
|59,95
|5.212.304.462
|% -1,72
|
|EREGL
|42,12
|5.100.183.461
|% 0,43
|
|EKGYO
|7,97
|3.581.027.842
|% -2,69
|
|KRDMD
|18,88
|7.210.170.357
|% 3,68
|
|VAKBN
|12,31
|4.683.855.756
|% -2,99
|
|ISCTR
|12,79
|4.747.623.874
|% -1,31
|
|YKBNK
|12,10
|4.142.897.872
|% -1,22
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6631
|18,6693
|% 0,09
|
|Euro
|19,8134
|19,8240
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,5463
|22,6593
|% -0,41
|
|Frank
|20,0588
|20,1797
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9483
|4,9731
|% 0,08
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,66
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|0,27
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.351
|7.408
|11,00
|
|Yarım
|3.560
|3.622
|6,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|1,71
|
Seans Raporu
17:25
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