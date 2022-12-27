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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

27.12.2022 17:41
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İş Kuleleri Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
27.12.2022
Açıklamalar

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 1420 Ada, 1 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090255


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Altın Gr. 1.089 1.089 10,18  
Cumhuriyet 7.290 7.400 5,00  
Tam 7.324 7.405 33,00  
Yarım 3.547 3.626 16,00  
Çeyrek 1.779 1.812 8,00  
Gümüş.Ons 24,06 24,10 0,34  
Gümüş Gr. 14,44 14,47 0,23  
B. Petrol 84,62 84,62 0,12  
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