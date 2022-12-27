***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşREEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiÇekmeköy Arsalar Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi27.12.2022Açıklamalarİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada, 65,75,78,79,80,81 ve 82 Parsel'ler İle 110 Ada, 7,12,13 ve 14 Parsel'lere ait değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090336BIST