***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2022 11:28
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kartal 400 No'lu Parsel Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
26.12.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10047 Ada, 400 No'lu Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. Söz konusu parsel, 26.12.2022 tarihli, ISGY-2209108 no.lu "Manzara Adalar, 38 Adet Bağımsız Bölüm Kartal/İstanbul" Değerleme Raporunda yer alan taşınmazların bütünleyici parçası olup, üzerinde trafo beyanı bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090546
BIST
14:025.396
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14:0218,7284
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|4.093.713.167
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|CMBTN
|563,10
|37.644.175
|% -8,30
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|KOZAL
|602,70
|4.093.713.167
|% -9,08
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|THYAO
|140,40
|3.598.928.861
|% -1,89
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|ENKAI
|32,08
|3.340.674.659
|% 4,97
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|ASELS
|58,15
|2.594.019.006
|% 0,35
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|KRDMD
|17,97
|2.483.564.770
|% 1,18
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|EKGYO
|8,20
|1.445.545.500
|% -1,32
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|KRDMD
|17,97
|2.483.564.770
|% 1,18
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|YKBNK
|11,75
|1.590.947.665
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|ISCTR
|12,87
|1.624.954.438
|% -0,92
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|SKBNK
|3,03
|350.036.276
|% -1,62
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|14:00
|Alış
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|Dolar
|18,7018
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|% 0,31
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|19,9316
|% 0,23
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|Sterlin
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|22,5962
|% 0,43
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|Frank
|20,0650
|20,1859
|% 0,28
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|Riyal
|4,9622
|4,9871
|% 0,21
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|14:00
|Alış
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|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-10,78
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|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,54
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|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|0,00
|
|Tam
|7.326
|7.377
|-22,00
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|Yarım
|3.548
|3.612
|-11,00
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|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
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|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|-0,26
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|Gümüş Gr.
|14,30
|14,31
|-0,13
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|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,40
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