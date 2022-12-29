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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

29.12.2022 17:29
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İş Kuleleri Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
29.12.2022
Açıklamalar

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 1420 ada, 1 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091186


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Tam 7.373 7.439 49,00  
Yarım 3.570 3.636 18,00  
Çeyrek 1.791 1.817 8,00  
Gümüş.Ons 23,99 24,02 0,52  
Gümüş Gr. 14,43 14,45 0,30  
B. Petrol 82,94 82,94 -1,05  
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