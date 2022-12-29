***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2022 17:29
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İş Kuleleri Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
29.12.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 1420 ada, 1 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091186
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0520,0083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1517
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0083
En Düşük
19,8499
18:051.093,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.093,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7024
|18,7051
|% -0,03
|
|Euro
|19,9834
|20,0163
|% 0,80
|
|Sterlin
|22,4994
|22,6122
|% 0,35
|
|Frank
|20,1810
|20,3025
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9582
|4,9831
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|13,20
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.092
|6,31
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.373
|7.439
|49,00
|
|Yarım
|3.570
|3.636
|18,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.817
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,30
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında