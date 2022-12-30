***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 14:55
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Kadıköy Otel Projesi Arsası Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesi, 1421 Ada, 4 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091453
BIST
15:025.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 77,10
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.558
En Düşük
5.511
15:0218,7182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 83,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 83,4600
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:0219,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:0214,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,03
|Açılış
|: 14,41
|
|Önceki Kapanış
|: 14,38
|
14,53
En Düşük
14,31
BIST En Aktif Hisseler15:00
|TERA
|19,48
|3.124.728
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.944.855
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|385.799.252
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.673.671
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,86
|329.693.889
|% -6,40
|
|ASELS
|62,05
|7.216.368.922
|% 5,53
|
|TUPRS
|535,50
|4.200.050.506
|% 5,73
|
|THYAO
|143,70
|3.988.828.262
|% 0,98
|
|PETKM
|20,36
|3.223.317.534
|% 2,52
|
|ENKAI
|33,54
|2.839.553.848
|% -1,76
|
|EKGYO
|8,82
|2.742.740.007
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,50
|2.117.897.884
|% 3,55
|
|YKBNK
|11,97
|2.066.772.601
|% -0,25
|
|PETKM
|20,36
|3.223.317.534
|% 2,52
|
|ISCTR
|13,04
|1.947.757.623
|% 0,93
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7151
|18,7223
|% 0,09
|
|Euro
|19,9855
|19,9923
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4589
|22,5715
|% -0,21
|
|Frank
|20,2077
|20,3294
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9609
|4,9857
|% 0,02
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,03
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,41
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.379
|7.431
|-2,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.815
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,07
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,20
|
Seans Raporu
15:00
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15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ARCLK, AKSEN
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15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 47 artarak (% 1.56 ) 4, 912
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15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, TERA, BRKSN, SAMAT
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15:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, ZEDUR, PRDGS, UZERB
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15:15
UMPAS, BIOEN, TUPRS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında