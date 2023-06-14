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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

14.06.2023 16:46
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Çekmeköy/ Ömerli Arsaları Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
13.06.2023
Açıklamalar

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 1 Ada 65, 75, 78, 79, 80, 81, 82 Parseller ile 110 Ada 7, 12, 13, 14 Parsellerde yer alan Çekmeköy/Ömerli Arsaları için ekspertiz raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158708


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Altın Gr. 1.483 1.484 6,87  
Cumhuriyet 9.992 10.002 -69,00  
Tam 9.793 10.055 -71,63  
Yarım 4.794 4.888 -11,00  
Çeyrek 2.397 2.444 -5,00  
Gümüş.Ons 24,05 24,07 0,40  
Gümüş Gr. 18,20 18,22 0,22  
B. Petrol 74,48 74,48 0,19  
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