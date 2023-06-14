***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşREEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiÇekmeköy/ Ömerli Arsaları Değerleme RaporuRapor Tarihi14.06.2023Açıklamalarİstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 56 Ada, 5 Parsel ile 110 Ada, 2 ve 3 Parsellerde yer alan Çekmeköy/Ömerli Arsaları için ekspertiz raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158729BIST