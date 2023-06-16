***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
16.06.2023 14:22
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kartal 400 No'lu Parsel Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
15.06.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10047 Ada, 400 Parsel'de yer alan taşınmaza ait ekspertiz raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159411
BIST
17:595.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,78
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0313
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:591.488,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.488,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:58
|BMSTL
|61,05
|112.097.602
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.831.821
|% 10,00
|
|PRKME
|17,60
|38.870.620
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|105.490.934
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|18.069.292
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.220.483
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.450.303
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
|
|THYAO
|180,90
|7.945.822.596
|% -1,15
|
|YKBNK
|12,85
|4.331.205.781
|% -1,08
|
|AKBNK
|18,99
|4.318.165.288
|% -1,25
|
|ISCTR
|13,51
|2.689.700.477
|% -2,10
|
|EREGL
|36,78
|2.580.239.953
|% 0,49
|
|YKBNK
|12,85
|4.331.205.781
|% -1,08
|
|EKGYO
|7,22
|1.793.226.407
|% 0,70
|
|AKBNK
|18,99
|4.318.165.288
|% -1,25
|
|ISCTR
|13,51
|2.689.700.477
|% -2,10
|
|KLGYO
|2,92
|331.303.781
|% 1,39
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6230
|23,6430
|% -0,02
|
|Euro
|25,8139
|25,8470
|% -0,06
|
|Sterlin
|30,1932
|30,3446
|% 0,13
|
|Frank
|26,3284
|26,4870
|% -0,38
|
|Riyal
|6,2824
|6,3139
|% -0,11
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,65
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.489
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.804
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|0,30
|
Seans Raporu
17:58
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17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
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17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
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17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
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17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem