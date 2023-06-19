***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
19.06.2023 17:43
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Levent Arsalar Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
19.06.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, 916 Ada, 572 Parsel ile Rumelihisarı Mahallesi 916 Ada, 630, 631 Parsel'ler ve 1779 Ada, 629 Parsel'de yer alan taşınmazlara ait ekspertiz raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160056
BIST
'
18:055.269
En Düşük
|Değişim
|: -3,77%
|| -206,17
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.269
En Yüksek
5.485
18:0523,5962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0181
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
18:0525,7907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0481
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
18:051.480,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.480,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,58
|18.519.492
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.707.801
|% 10,00
|
|KONKA
|38,74
|146.361.878
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|33.426.915
|% 9,99
|
|FORTE
|17,73
|27.895.602
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|58.109.850
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.981.290
|% -9,99
|
|KRGYO
|17,66
|44.613.586
|% -9,62
|
|PARSN
|82,30
|133.232.385
|% -9,26
|
|OSMEN
|92,45
|52.898.195
|% -8,92
|
|THYAO
|174,00
|6.958.862.974
|% -3,71
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|ASTOR
|54,00
|3.521.292.131
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|ZOREN
|2,87
|436.906.222
|% -2,38
|
|ODAS
|6,68
|1.000.249.534
|% 2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6017
|23,6229
|% 0,04
|
|Euro
|25,7604
|25,7859
|% -0,20
|
|Sterlin
|30,0711
|30,2219
|% -0,36
|
|Frank
|26,2341
|26,3922
|% -0,32
|
|Riyal
|6,2731
|6,3046
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-7,65
|
|Altın Gr.
|1.480
|1.481
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.728
|4.843
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.364
|2.421
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,21
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
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