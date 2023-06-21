***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
21.06.2023 15:33
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Maslak Ofis Binası Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
20.06.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M.Ayazağa Mahallesi, 10 Ada, 10 Parsel'de yer alan taşınmaza ait ekspertiz raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160847
BIST
'
16:455.228
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -23,82
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.223
En Yüksek
5.329
16:4523,5505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0096
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
16:4525,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0069
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
16:451.456,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,97
|Açılış
|: 1.456,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler16:45
|DGGYO
|24,86
|16.413.951
|% 10,00
|
|POLTK
|2.772,00
|33.455.934
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|111.731.943
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|168.425.916
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|79.845.707
|% 9,99
|
|ATSYH
|63,90
|1.453.469
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|5.826.579
|% -9,99
|
|IHAAS
|101,40
|60.073.839
|% -9,95
|
|BMSTL
|54,30
|38.163.180
|% -9,95
|
|KAPLM
|87,70
|79.679.939
|% -9,63
|
|THYAO
|170,70
|4.668.293.138
|% -0,41
|
|YKBNK
|12,57
|2.634.624.007
|% 1,05
|
|AKBNK
|19,27
|2.482.837.835
|% 1,21
|
|KCHOL
|95,35
|1.778.761.971
|% -0,68
|
|ASELS
|49,30
|1.711.995.516
|% 1,69
|
|YKBNK
|12,57
|2.634.624.007
|% 1,05
|
|AKBNK
|19,27
|2.482.837.835
|% 1,21
|
|ISCTR
|13,33
|1.656.034.525
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,53
|695.175.304
|% -1,80
|
|KOZAL
|20,36
|1.588.647.781
|% 0,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5441
|23,5505
|% -0,04
|
|Euro
|25,7222
|25,7312
|% 0,03
|
|Sterlin
|29,8447
|29,9943
|% -0,45
|
|Frank
|26,0873
|26,2444
|% -0,20
|
|Riyal
|6,2602
|6,2916
|% -0,03
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-9,04
|
|Altın Gr.
|1.457
|1.457
|-9,92
|
|Cumhuriyet
|9.565
|9.705
|-65,00
|
|Tam
|9.499
|9.741
|-78,44
|
|Yarım
|4.613
|4.739
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.313
|2.370
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|17,03
|17,05
|-0,51
|
|B. Petrol
|76,36
|76,36
|0,46
|