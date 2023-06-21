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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

21.06.2023 16:12
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Marmara Park AVM Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
20.06.2023
Açıklamalar

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 21 Ada, 102, 103, 110  Parsel'lerde yer alan taşınmaza ait ekspertiz raporu ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160866


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Altın Ons 1.927 1.927 -9,04  
Altın Gr. 1.457 1.457 -9,92  
Cumhuriyet 9.565 9.705 -65,00  
Tam 9.499 9.741 -78,44  
Yarım 4.613 4.739 -60,00  
Çeyrek 2.313 2.370 -29,00  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 -0,53  
Gümüş Gr. 17,03 17,05 -0,51  
B. Petrol 76,36 76,36 0,46  
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