***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiProfilo AVM Değerleme RaporuRapor Tarihi21.06.2023Açıklamalarİstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2410 Ada, 246 Parsel ve 9221 Ada, 1 Parsel'lerde yer alan taşınmazlara ait ekspertiz raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161331BIST