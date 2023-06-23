***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
23.06.2023 13:54
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Ege Perla Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
23.06.2023
Açıklamalar
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 3324 Ada, 106 Parsel'de yer alan taşınmazlara ait ekspertiz raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161788
BIST
'
14:055.546
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 117,40
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:0525,5348
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,6600
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:0527,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,5418
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:051.579,92
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 48,90
|Açılış
|: 1.579,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:04
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.825.835
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|9.362.524
|% 9,94
|
|GOKNR
|12,81
|121.525.195
|% 9,39
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.090.218
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|55.581.571
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,08
|331.092.540
|% -9,82
|
|ATSYH
|57,80
|1.116.132
|% -9,76
|
|BURVA
|59,95
|26.942.411
|% -9,37
|
|THYAO
|184,90
|5.343.410.905
|% 2,55
|
|AKBNK
|19,72
|3.251.413.055
|% 2,76
|
|YKBNK
|12,86
|3.112.271.101
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,60
|2.059.201.445
|% 2,72
|
|SISE
|43,90
|1.693.611.477
|% 1,67
|
|YKBNK
|12,86
|3.112.271.101
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,72
|3.251.413.055
|% 2,76
|
|ISCTR
|13,60
|2.059.201.445
|% 2,72
|
|EKGYO
|7,22
|1.067.624.779
|% 5,25
|
|ZOREN
|2,97
|406.794.951
|% 5,32
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4964
|25,5348
|% 2,65
|
|Euro
|27,6958
|27,7547
|% 1,99
|
|Sterlin
|32,4703
|32,6331
|% 2,70
|
|Frank
|28,3577
|28,5286
|% 2,43
|
|Riyal
|6,8090
|6,8431
|% 2,96
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,29
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,11
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.352
|10.648
|490,65
|
|Yarım
|5.021
|5.202
|175,00
|
|Çeyrek
|2.518
|2.601
|87,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,41
|0,60
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|-1,05
|
Seans Raporu
14:04
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14:19BRYAT
Yüzde 8.55 oranında artışla 1, 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 479 adet işlem
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14:17XU100
Endeks 5, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 46, 092.00 milyon TL de
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14:17PNLSN
Yüzde 5.94 oranında artışla 42.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 030 adet işlem
-
14:16GRSEL
Yüzde 9.97 oranında artışla 19.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 654, 390 adet işlem