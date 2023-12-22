***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
22.12.2023 17:25
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Taksim Ofis Lamartine Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
22.12.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Şehitmuhtar Mahallesi, 408 Ada, 24 Parsel'de yer alan taşınmaza ait ekspertiz raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228131
BIST
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|EMNIS
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|3.586.449
|% 9,96
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|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
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|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
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|GUBRF
|212,90
|564.135.737
|% -9,98
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|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
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|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
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|QNBFL
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|7.292.873
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|THYAO
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|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
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|AKBNK
|39,16
|3.622.728.951
|% 0,15
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|TUPRS
|144,80
|3.398.407.514
|% -5,05
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|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
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|BEGYO
|2,79
|655.307.173
|% 1,09
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|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
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|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
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|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|CEMAS
|4,08
|485.648.033
|% -8,72
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|18:05
|Alış
|Satış
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|18:05
|Alış
|Satış
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