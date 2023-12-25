***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.12.2023 14:38
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Litus İstanbul Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
25.12.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 725 Ada 212 ve 213 Parsellerde yer alan Litus İstanbul Projesi için ekspertiz raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228699
BIST
'
15:387.342
En Düşük
|Değişim
|: -2,85%
|| -215,72
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:3829,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0521
|Açılış
|: 29,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:3832,0376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1893
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:381.927,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.927,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:36
|MTRKS
|50,75
|33.059.969
|% 7,25
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,70
|54.698.175
|% 7,21
|
|POLHO
|11,88
|73.169.376
|% 5,13
|
|KBORU
|49,44
|1.610.982.274
|% 4,79
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|212.011.021
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|169.672.355
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|11.249.562
|% -10,00
|
|MIPAZ
|38,36
|13.423.007
|% -10,00
|
|THYAO
|227,40
|2.360.542.675
|% -2,40
|
|TUPRS
|141,20
|2.232.366.882
|% -2,49
|
|KBORU
|49,44
|1.610.982.274
|% 4,79
|
|ISCTR
|22,92
|1.291.743.129
|% -3,62
|
|ASELS
|44,76
|1.136.929.453
|% -1,84
|
|BEGYO
|2,80
|183.037.965
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,69
|109.257.331
|% -6,63
|
|EKGYO
|6,87
|422.538.412
|% -2,97
|
|ISCTR
|22,92
|1.291.743.129
|% -3,62
|
|YKBNK
|19,87
|1.015.235.288
|% -2,88
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2144
|29,2628
|% 0,18
|
|Euro
|32,1095
|32,1279
|% -0,31
|
|Sterlin
|36,9658
|37,1512
|% -0,08
|
|Frank
|33,9615
|34,1660
|% -0,13
|
|Riyal
|7,7615
|7,8004
|% -0,03
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:36
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15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -196, 06 kaybederek (% -2.39 ) 8, 011
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15:50MEGMT
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 713, 011 adet işlem
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15:49KRTEK
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 24.18 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 055 adet işlem