***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKanyon AVM Kira Değerleme RaporuRapor Tarihi26.12.2023Açıklamalarİstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1946 Ada, 136 Parsel'de yer alan taşınmazlara ait kira ekspertiz raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229372BIST