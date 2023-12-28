***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİzmir Ege Perla Değerleme RaporuRapor Tarihi28.12.2023Açıklamalarİzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 3324 Ada, 106 Parsel'de yer alan taşınmazlara ait ekspertiz raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230102BIST