***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2023 16:24
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Maslak Ofis Binası Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
28.12.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M.Ayazağa Mahallesi, 10 Ada, 10 Parsel'de yer alan taşınmaza ait ekspertiz raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230105
BIST
'
18:057.396
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 135,90
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
18:0529,4662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0858
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4755
En Düşük
29,3340
18:0532,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0918
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
18:051.966,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,48
|Açılış
|: 1.966,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|128,70
|8.715.441
|% 10,00
|
|BAYRK
|16,94
|38.642.765
|% 10,00
|
|MEKAG
|57,20
|159.883.714
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|2.710.584
|% 10,00
|
|DYOBY
|22,66
|62.240.399
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,14
|34.607.461
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|137.510.139
|% -9,97
|
|BRKO
|3,37
|580.894
|% -7,42
|
|ENSRI
|26,98
|96.755.193
|% -4,73
|
|THYAO
|229,00
|5.725.142.504
|% 3,06
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|TUPRS
|144,60
|2.857.359.778
|% -1,09
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|EKGYO
|6,94
|1.098.564.408
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|ZOREN
|4,23
|282.649.988
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4591
|29,4662
|% 0,29
|
|Euro
|32,7290
|32,7615
|% 0,28
|
|Sterlin
|37,4977
|37,6857
|% -0,00
|
|Frank
|35,0786
|35,2899
|% 1,00
|
|Riyal
|7,8297
|7,8690
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,14
|24,17
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,47
|1.011,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.133,97
|1.139,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,00
|79,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,76
|2.075,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 33 artarak (% 1.65 ) 6, 546
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, INTEM, ETYAT, BRSAN, AHGAZ, ULAS, SELGD, CMENT, MIATK, DERHL
-
17:59
AKCNS, SNPAM, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ICUGS, BJKAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59MRGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 562 adet işlem