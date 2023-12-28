***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMaslak Ofis Binası Değerleme RaporuRapor Tarihi28.12.2023Açıklamalarİstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M.Ayazağa Mahallesi, 10 Ada, 10 Parsel'de yer alan taşınmaza ait ekspertiz raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230105BIST