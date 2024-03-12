***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesinin 3, 5, 6, 7, 9, 14 ve 31. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan ekli tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2021 tarih ve E-12233903-340.17-51008 sayılı yazısıyla uygun bulunmuştur. Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen maddeleri T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayını takiben, 26.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257842BIST