***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.03.2024 10:20
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3, 5, 6, 7, 9, 14 ve 31. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan ekli tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2021 tarih ve E-12233903-340.17-51008 sayılı yazısıyla uygun bulunmuştur. Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen maddeleri T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayını takiben, 26.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257842
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