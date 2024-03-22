***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.03.2024 15:12
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3, 5, 6, 7, 9, 14 ve 31. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metni T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 20.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095132858 sayılı yazısıyla uygun bulunmuştur. Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen maddeleri 26.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261462
BIST
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17:259.105
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -35,30
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.084
En Yüksek
9.223
17:2532,0157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0095
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
17:2534,6790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1970
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
17:252.237,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,38
|Açılış
|: 2.237,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler17:25
|MEKAG
|66,55
|109.431.853
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|172.797.363
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|53.183.954
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|IZINV
|65,00
|96.470.514
|% 9,98
|
|ENSRI
|33,30
|192.618.294
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|937.607.577
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,54
|91.907.442
|% -9,72
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|DAGHL
|16,16
|14.492.025
|% -9,57
|
|THYAO
|288,75
|10.982.403.094
|% 1,14
|
|YKBNK
|26,36
|4.820.883.414
|% 1,46
|
|ISCTR
|11,02
|3.989.763.680
|% -1,17
|
|VESTL
|85,40
|3.790.823.136
|% -0,47
|
|AKBNK
|45,46
|3.446.107.860
|% 0,93
|
|ISCTR
|11,02
|3.989.763.680
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,36
|4.820.883.414
|% 1,46
|
|ZOREN
|5,33
|838.626.408
|% -2,38
|
|EKGYO
|10,13
|1.166.342.377
|% -3,62
|
|PETKM
|23,02
|2.613.330.390
|% 0,44
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0104
|32,0157
|% -0,03
|
|Euro
|34,6558
|34,6790
|% -0,56
|
|Sterlin
|41,1388
|41,3450
|% -0,45
|
|Frank
|36,3495
|36,5317
|% -0,07
|
|Riyal
|8,7033
|8,7469
|% -0,03
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,76
|% 0,66
|
|Platin
|901,11
|902,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,86
|1.009,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,53
|85,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.172,91
|2.173,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:25
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-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -61, 48 kaybederek (% -0.62 ) 9, 791
-
17:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, YKBNK, ZOREN
-
17:40XU100
Endeks 9, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 97, 913.00 milyon TL de
-
17:39GARFA
Yüzde -7.65 oranında düşüşle 187.00 lira fiyatla işlem gören hissede 435, 643 adet işlem
-
17:38AKYHO
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 946, 842 adet işlem