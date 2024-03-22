***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesinin 3, 5, 6, 7, 9, 14 ve 31. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metni T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 20.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095132858 sayılı yazısıyla uygun bulunmuştur. Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen maddeleri 26.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261462BIST