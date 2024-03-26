***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.03.2024 16:17
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 5, 6, 7, 9, 14 ve 31. maddelerinde yapılan değişiklikler 26.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262613
BIST
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17:338.777
En Düşük
|Değişim
|: -2,79%
|| -252,09
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.768
En Yüksek
9.049
17:3332,1961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3334,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0592
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:332.256,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 12,15
|Açılış
|: 2.256,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:31
|IZMDC
|6,71
|242.774.170
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.094.712
|% 10,00
|
|DOBUR
|194,00
|55.361.593
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|88.043.025
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,58
|22.480.176
|% -53,72
|
|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.085.305
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|SRVGY
|277,25
|54.874.356
|% -9,98
|
|THYAO
|282,25
|6.712.894.208
|% -1,22
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,00
|4.569.480.782
|% -0,19
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EREGL
|42,16
|4.144.432.583
|% -1,86
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,17
|4.027.767.577
|% -2,10
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,36
|1.542.356.284
|% -3,70
|
|YKBNK
|26,62
|4.064.084.007
|% -1,84
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1906
|32,1969
|% 0,28
|
|Euro
|34,9270
|34,9385
|% 0,16
|
|Sterlin
|40,9229
|41,1281
|% -0,20
|
|Frank
|35,8890
|36,0689
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6424
|8,6858
|% -0,11
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,80
|905,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,93
|998,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,10
|86,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.180,83
|2.181,25
|% 0,66
|