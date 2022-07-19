***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
19.07.2022 11:30
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirket Ana Sözleşmesi'nin son haline ekte yer verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 04/04/2022 05/04/2022 10552
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046281
BIST
11:402.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,48
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
11:4017,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1299
|Açılış
|: 17,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5684
En Düşük
17,4264
11:4018,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2874
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0117
En Düşük
17,6727
11:40966,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,02
|Açılış
|: 966,57
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
967,29
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler11:40
|KLRHO
|12,55
|13.277.557
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.771.169
|% 9,98
|
|RTALB
|10,16
|116.805.193
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.057.184
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|406,00
|20.767.040
|% -4,69
|
|LIDFA
|9,42
|12.423.891
|% -4,46
|
|DERHL
|8,50
|17.173.344
|% -4,06
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|THYAO
|49,78
|1.288.691.310
|% -0,40
|
|EKGYO
|3,10
|743.801.638
|% 4,38
|
|SISE
|20,72
|608.288.184
|% 0,29
|
|ODAS
|3,54
|419.643.861
|% 1,43
|
|KCHOL
|34,38
|332.452.374
|% 0,23
|
|EKGYO
|3,10
|743.801.638
|% 4,38
|
|ODAS
|3,54
|419.643.861
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,33
|201.857.530
|% -1,37
|
|ZOREN
|1,97
|71.993.646
|% 1,03
|
|SISE
|20,72
|608.288.184
|% 0,29
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5605
|17,5623
|% 0,75
|
|Euro
|17,9870
|18,0014
|% 1,62
|
|Sterlin
|21,0214
|21,1269
|% 1,03
|
|Frank
|18,0266
|18,1351
|% 1,31
|
|Riyal
|4,6624
|4,6858
|% 0,55
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,83
|
|Altın Gr.
|966
|967
|7,02
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.612
|-1,00
|
|Tam
|6.531
|6.601
|-23,00
|
|Yarım
|3.182
|3.227
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.613
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,18
|