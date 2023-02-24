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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

24.02.2023 18:56
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklamalar

2022 yılı Faaliyet Raporu ilişikte  yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116842


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 5,39 45.162.913 % 10,00  
ULUSE 347,60 32.913.520 % 10,00  
AFYON 11,23 1.216.179.993 % 9,99  
OZSUB 14,97 62.744.786 % 9,99  
BIOEN 15,76 111.881.119 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8790 18,8833 % 0,05  
Euro 19,9216 19,9284 % -0,48  
Sterlin 22,4984 22,6112 % -0,55  
Frank 20,0153 20,1359 % -0,63  
Riyal 5,0208 5,0460 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 -11,30  
Altın Gr. 1.099 1.100 -7,07  
Cumhuriyet 7.468 7.581 -23,00  
Tam 7.494 7.564 -60,00  
Yarım 3.661 3.702 -29,00  
Çeyrek 1.831 1.851 -14,00  
Gümüş.Ons 20,85 20,88 -0,48  
Gümüş Gr. 12,65 12,66 -0,30  
B. Petrol 82,65 82,65 0,44  
Seans Raporu 18:05
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